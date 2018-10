La promotion des échanges commerciaux maroco-jordaniens au centre d'entretiens entre El Othmani et Safadi

Lors de cette entrevue, les deux parties ont salué l'excellence des relations de fraternité et d'amitié liant le Maroc et la Jordanie, qui tirent leur force des relations de fraternité entre les Souverains des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah II, souligne un communiqué du Département du Chef du gouvernement, mettant en avant la convergence des points de vue autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les deux responsables ont également souligné la nécessité d'œuvrer de concert pour hisser les échanges commerciaux au niveau des relations unissant les deux pays et de consacrer l'important arsenal de conventions de coopération bilatérale entre le Maroc et la Jordanie, couvrant différents domaines.



Dans ce cadre, MM. El Othmani et Safadi ont exprimé leur volonté de tenir dans les plus brefs délais une réunion de la haute commission mixte afin d'évaluer la coopération bilatérale et de donner une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux.



Les perspectives des investissements communs entre les deux pays et dans le continent africain ont été, aussi, à l’ordre du jour, ajoute la même source.



Le responsable jordanien s'est entretenu auparavant avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, dans le cadre de sa visite au Maroc visant le renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération unissant les deux Royaumes.