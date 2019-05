La production d'or du Pérou a atteint 145 tonnes en 2018

La production d'or a toutefois diminué par rapport à 2017 quand elle avait atteint 151 tonnes, précise la même source, ajoutant que le Pérou contribuait à 4,4% de la production mondiale d'or.



Au niveau de la région d'Amérique latine, le Pérou est en tête des pays producteurs d'or devant le Mexique, qui occupe le huitième rang mondial, avec 125 tonnes, et le Brésil, classé 10ème avec 81 tonnes.



Le Pérou a également maintenu sa position de deuxième producteur mondial d'argent et de cuivre derrière le Mexique et le Chili, respectivement, a indiqué le ministère. La production de cuivre du Pérou a atteint 2,44 millions de tonnes l'année dernière, soit 11,8% du volume total mondial. La production d’argent au Pérou a atteint 4.163 tonnes, soit 15,5% de la production totale mondiale.



À son tour, la production de zinc a atteint 1.047.000 tonnes, soit 11,6% de la production mondiale.



L’exploitation minière est l’un des moteurs de l’économie péruvienne et représente environ 10% du PIB du pays sud-américain.