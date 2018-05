La présidente voilée de l'Unef Paris-Sorbonne répond à Gérard Collomb

BuzzFeed a longuement interviewé samedi Maryam Pougetoux, la présidente de l’Unef à Paris IV-Sorbonne : elle répond notamment au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui, vendredi sur BFM TV, avait trouvé "choquant" qu’elle porte un voile. Extrait : "C'est assez grave, je ne m'attendais pas à ce que cela monte aussi haut et que cela devienne presque une affaire d'État. C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Sachant que mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après oui c'est visible mais ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas."



Blanquer plus mesuré



Une vive polémique avait éclaté sur les réseaux sociaux cette semaine après la diffusion sur M6 d'une interview de Maryam Pougetoux voilée, symbole pour certains d'un renoncement de l'Unef au combat laïque et féministe. Une accusation dont se défend l'organisation de jeunesse classée à gauche. Selon Gérard Collomb, "c'est du prosélytisme. On le voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui au travers de ces signes sont dans la provocation". Interrogé vendredi sur France Inter, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a rappelé que "nous sommes une démocratie et bien entendu, elle a le droit d'être voilée".