La présidente du groupe d'amitié Turquie-Maroc souligne l'importance d'une coopération tripartite entre la Turquie, le Maroc et le continent africain

Lors d'entretiens avec des membres des commissions des affaires étrangères des Chambres des représentants et des conseillers, Mme Koseoglu a indiqué que la coopération entre la Turquie et le Maroc revêt une importance en matière de lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, ajoutant que la visite de la délégation turque vise à développer les perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines parlementaires, économiques et politiques, indique un communiqué de la chambre des représentants.



S'agissant de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, Mme Koseoglu a indiqué que la Turquie soutient les efforts déployés par les Nations-Unies afin de trouver une solution politique, se félicitant, par ailleurs, du retour du Maroc au sein de l'Union africaine.



De son côté, M. Noureddine Karbal, membre de la Commission des des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants a noté que les consultations politiques et stratégiques entre le Maroc et la Turquie sont permanentes, rappelant l'accord de libre-échange signé entre les deux pays en 2004 et qui a contribué au développement de la coopération économique et commerciale.



M. Karbal a mis en avant les relations profondes liant les deux pays, soulignant le rôle important joué par la diplomatie marocaine à l'échelle mondiale, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et les liens de coopération qu'entretiennent le Souverain et le président de la République de Turquie, Recep Tayyib Erdogan, ajoutant que le parlement peut jouer un rôle clé dans le développement des relations entre les deux pays.



Pour sa part, le membre de la commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers, Mohamed Cheikh Biadillah, a relevé que le Maroc, qui jouit de la stabilité et de la sécurité, est confronté à de grands défis relatifs à la migration et la criminalité transnationale, ajoutant que le Royaume a su relever ces défis grâce à la politique clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.



M. Biadillah a, également, passé en revue les développements historiques qui ont marqué la question de l'intégrité territoriale du Royaume.