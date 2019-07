La présidente du CNDH rencontre les familles des détenus des événements d’Al-Hoceima

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach a rencontré, vendredi au siège de l'Institut national de formation aux droits de l'Homme (INFDH) Driss Benzekri à Rabat, un groupe de mères et de membres des familles de détenus dans le cadre des événements d’Al-Hoceima.



Cette initiative intervient dans le cadre d'une série de rencontres similaires entamée en mai dernier, après l’appel lancé le 12 avril par le CNDH, qui a fait part de son intention d'écouter et d'interagir avec les familles des détenus des événements d’Al-Hoceima et de Jerrada, indique, samedi, un communiqué du Conseil.



La même source a également affirmé que le Conseil avait, dans le cadre de son interaction avec ces événements, rencontré les familles d'un certain nombre de détenus les 23, 24 et 30 mai, ainsi que le 17 juin dernier, ajoutant que le CNDH a également interagi avec des initiatives et des acteurs de la société civile.



Mme Bouayach, ajoute le communiqué, a rencontré les 20 et 21 mai, respectivement, l'association Thafra et une délégation de l'"Initiative civile pour le Rif", notant que la présidente du CNDH a, également, rencontré le 20 juin dernier le comité d’Al-Hoceima.



Ces réunions étaient axées sur des questions liées aux événements et à leurs répercussions sur les plans socio-économique, culturel et politique.