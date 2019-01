La présentation du Manifeste de l’Indépendance, une page rayonnante et un tournant décisif dans l’histoire moderne du Maroc

Les intervenants à cette rencontre initiée sous le thème "le Manifeste de l’Indépendance, un tournant décisif dans l’Histoire du Maroc" ont relevé que cet événement représente une étape majeure dans l’Histoire du mouvement national et un saut qualitatif dans la stratégie de lutte nationale pour le recouvrement de l’indépendance.



Les participants, dont des académiciens et de chercheurs, ont indiqué que ce Manifeste signé par une pléiade d’intellectuels, oulémas et membres du mouvement national, représente un acte grandement symbolique au Maroc, qui consolide et formalise les prises de position nationalistes, en passant de l’étape des revendications de la réforme sous l’autorité du protectorat à l’étape des revendications de l'indépendance du Maroc.



Ce Manifeste, ajoutent les intervenants, traduit une prise de conscience renouvelée des concepts encadrant l’action du mouvement national ainsi que l’homogénéité des positions des nationalistes vis-à-vis de l’avenir du Maroc, relevant que cet acte a insufflé une nouvelle dynamique à la résistance nationale que ce soit politique ou armée.



Par ailleurs, les interventions ont souligné que le Manifeste de l’Indépendance a insisté sur l’identité islamique du Maroc et a exprimé de manière claire les aspirations des Marocains à l’indépendance, relevant que ce Manifeste représente une épopée historique des membres du mouvement national et un élément déclencheur d'une déferlante populaire et d’une forte indignation dans toutes les villes du Royaume.



Les participants ont souligné que la présentation du Manifeste de l’Indépendance revêt des significations profondes et surtout un stimulant fort pour poursuivre la marche glorieuse de construction de la patrie et de valorisation de la mémoire nationale, relevant que cette commémoration est riche en leçons de patriotisme sincère et illustre les liens indéfectibles entre le peuple et le Trône pour la défense des intérêts suprêmes de la nation.