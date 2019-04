La première sonde israélienne s'écrase en se posant sur la Lune

La toute première tentative d'Israël de réussir un alunissage a échoué jeudi soir à la dernière minute après que sa sonde, la première développée par une organisation privée, a subi une panne de moteur et s'est apparemment écrasée sur la Lune.



"Nous n'y sommes pas arrivés, mais nous avons bel et bien essayé", a déclaré l'homme d'affaires et philanthrope Morris Kahn, qui a largement financé le développement du projet, par vidéo en direct depuis le centre de contrôle de la mission, près de Tel Aviv.



"Je pense que c'est vraiment énorme d'être allés jusqu'où nous sommes allés, je pense que nous pouvons être fiers", a-t-il dit.



Durant le direct depuis le centre de contrôle, on pouvait entendre des membres de l'équipe expliquer que des moteurs censés ralentir la descente de la sonde et permettre un alunissage en douceur étaient tombés en panne et que le contact avait été perdu.



"Si vous ne réussissez pas la première fois, vous réessayez", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu depuis la salle de contrôle, où il assistait à la tentative d'alunissage en compagnie de l'ambassadeur américain en Israël David Friedman.



Baptisée Bereshit (Genèse, en hébreu), cette sonde qui ressemble à une immense araignée à cinq pattes était, avec 585 kilos, un objet de fierté en Israël, qui espérait devenir après les Etats-Unis, la Russie et la Chine, le quatrième pays à faire se poser un appareil sur le satellite distant de 384.000 km de la Terre.



Première mondiale, la sonde a été développée par une organisation privée, SpaceIL, qui a travaillé en partenariat avec la société aérospatiale Israeli Aerospace Industries (IAI), une des plus grandes entreprises de défense israéliennes.



Morris Khan, patron de SpaceIL, a contribué à hauteur de 40 millions de dollars au budget de la mission, d'un montant de 100 millions de dollars.



Juste avant la tentative d'alunissage, M. Netanyahu a indiqué qu'il réfléchissait à lancer un programme spatial national.



"Je réfléchis sérieusement à investir dans un programme spatial", a-t-il dit. "Cela a des implications nationales pour Israël et des implications pour l'humanité".