La première sélection du Goncourt dévoilée

L'académie Goncourt a dévoilé, mardi, une première liste de 15 romans en lice pour la prestigieuse récompense littéraire.



Cette première sélection comprend quinze romans dont trois Gallimard et deux Albin Michel. Deux primoromanciers y figurent également. Il s'agit de Anne Pauly pour Avant que j’oublie (Verdier) et Abel Quentin pour Sœur (L’Observatoire).



Trois auteurs sélectionnés sont présents à la fois sur la liste du Goncourt et du Renaudot. Il s’agit de Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur (P.O.L), Nathacha Appanah, Le ciel par-dessus le toit (Gallimard) et Jean-Luc Coatelem, La part du fils (Stock).



Le Goncourt avait été remporté l’an dernier par Nicolas Mathieu pour son roman Leurs enfants après eux (éditions Actes Sud).



Le nom de son successeur sera connu le 4 novembre prochain. D’ici là, deux sélections seront annoncées le premier et le 27 octobre. Cette dernière aura lieu à Cabourg en Normandie, pour fêter le Goncourt 1919 de Marcel Proust.



L'académie Goncourt, présidée par Bernard Pivot, se compose d'Eric-Emmanuel Schmitt, Didier Decoin, Paule Constant, Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun, Virginie Despentes, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel et Pierre Assouline.



Voici par ailleurs les romans en lice pour le Prix Goncourt :



Le ghetto intérieur, Santiago H. Amigorena, éd. P.O.L



Le ciel par-dessus le toit, Nathacha Appanah, éd. Gallimard



Un dimanche à Ville-d’Avray, Dominique Barbéris, éd. Arléa



La part du fils, Jean-Luc Coatalem, éd. Stock



Mur Méditerranée, Louis-Philippe Dalembert, éd. Sabine Wespieser



Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, Jean-Paul Dubois, éd. L’Olivier



Un monde sans rivage, Hélène Gaudy, éd. Actes Sud



Rouge impératrice, Léonora Miano, éd. Grasset



La terre invisible, Hubert Mingarelli, éd. Buchet Chastel



Soif, Amélie Nothomb, éd. Albin Michel



Avant que j’oublie, Anne Pauly, éd. Verdier



Sœur, Abel Quentin, éd. L’Observatoire



Extérieur monde, Olivier Rolin, éd. Gallimard



Le cœur battant du monde, Sébastien Spitzer, éd. Albin Michel



Les choses humaines, Karine Tuil, éd. Gallimard