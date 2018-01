La première biographie consacrée à Brigitte Macron publiée le 17 janvier

La première biographie consacrée à l'épouse du chef de l'Etat, "Brigitte Macron l'affranchie", rédigée par Maëlle Brun, journaliste à Closer, est annoncée pour le 17 janvier et l'hebdomadaire people en publiera des "bonnes feuilles" vendredi.



Maëlle Brun, chef du service people du magazine, dont l'ouvrage paraîtra aux éditions L'Archipel, a recueilli une cinquantaine de témoignages pour tenter de "lever le voile" sur la personnalité "aux multiples facettes" de Brigitte Macron, selon le magazine qui titre sur "La folle jeunesse de la première dame".



"Ce n'est pas une biographie autorisée", a indiqué l'auteure interrogée par l'AFP précisant qu'elle n'avait "pas souhaité associer" Brigitte Macron au projet. En revanche, elle a affirmé avoir "adressé des questions" au cabinet de la Première dame "et avoir obtenu des réponses". "Un exemplaire de l'ouvrage a également été expédié à son cabinet", a-t-elle ajouté.



Les premiers extraits du livre, présentés sur quatre pages dont l'AFP a eu copie, évoquent notamment les souvenirs d'anciens élèves de La Providence à Amiens, établissement où l'ex-enseignante, âgé de 64 ans, avait rencontré Emmanuel Macron.



L'auteure aborde aussi la réaction d'André-Louis Auzière, son premier époux, après la révélation de la liaison de sa femme avec le futur chef de l'Etat, de 24 ans son cadet.



De façon plus légère, Maëlle Brun s'est aussi intéressée aux goûts musicaux de Brigitte Macron, qui vont de Mick Jagger à Julien Doré. En juin 2017, celle-ci avait assisté, incognito, au concert parisien de Phil Collins, relate notamment le livre.