La politique migratoire, un exemple réussi de coopération maroco-allemande (Schmidt-Bremme)

La politique migratoire est un exemple réussi de coopération maroco-allemande, a indiqué, mardi, à Rabat, l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Götz Schmidt-Bremme, à l'occasion de la célébration du 30è anniversaire de la chute du mur de Berlin.



"La politique migratoire est un exemple parfait de coopération réussie, nous ne pouvons relever ces défis et d’autres qu’à travers un dialogue ouvert et un échange de vues empreint de confiance dans l'intérêt mutuel", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse dédiée à cet événement qui a changé le cours de l'histoire.



"L’Allemagne et le Maroc coopèrent ensemble avec grand succès dans ce domaine, dans le but de poursuivre leurs efforts sur la voie commune empruntée et de promouvoir ainsi la migration légale", a poursuivi le diplomate, en soulignant le rôle du multilatéralisme en tant que "voie idéale" pour assurer une coopération réussie entre les continents.



M. Schmidt-Bremme a également exprimé la volonté de son pays de développer la migration légale dans le cadre de la nouvelle loi allemande relative à l’immigration de main d’oeuvre qualifiée.



La coopération maroco-allemande relève d’un choix "stratégique" ayant empreint les relations bilatérales depuis plus d’un demi-siècle, le Maroc a d’ailleurs co-présidé avec l'Allemagne la 11è édition du forum mondial sur la migration et le développement, organisée du 5 au 7 décembre 2018 à Marrakech.