La plus longue éclipse totale de Lune du 21ème siècle prévue ce vendredi

Pour Clément Plantureux, membre de l'Association française d'astronomie, cette éclipse sera un spectacle magnifique. "La Terre va se placer entre le soleil et la Lune et va donc cacher la lumière du soleil à la Lune. C'est un peu ce que l'on voit lorsque le soleil se lève ou lorsqu'il se couche, c'est un soleil rouge. Les rayons seront projetés sur la Lune et elle va prendre cette teinte rougeâtre, une teinte couleur brique", explique Clément Plantureux à Francetvinfo.



Pour Olivier Las Vergnas, la teinte rougeâtre, "c'est à cause de l’atmosphère terrestre. Si la Terre n’avait pas d’atmosphère, la lune serait complètement masquée et elle disparaîtrait le temps de l’éclipse. Dit plus simplement, l’atmosphère terrestre agit comme un filtre. Elle dévie les rayons solaires et les redirige vers la surface de la Lune. Au moment de pénétrer dans l’atmosphère terrestre, le spectre lumineux du soleil se décompose et donne cette couleur cuivrée. C’est exactement le même phénomène qui se produit lors du coucher du soleil. La teinte exacte de la surface lunaire dépendra néanmoins de la puissance de la radiation solaire et de la qualité de l’atmosphère. La pollution, ainsi que par les cendres et la fumée rejetées par les incendies ou les éruptions volcaniques, forment des particules et des poussières qui ont pour effet d’intensifier les teintes orange et rouge.



Coïncidence, au même moment la planète Mars sera tout l'été très proche de la Terre. "Mars brillera en dessous de la Lune et dès qu'elle sera levée, elle sera visible toute la nuit et elle sera très visible sous la pleine Lune", selon Clément Plantureux.



Le spectacle pourra se découvrir à l'œil nu, sans aucun danger mais les jumelles, les lunettes et les télescopes permettront d'en profiter encore davantage.