La petite maison dans la prairie : mort de Katherine MacGregor, l'impayable Madame Oleson

Durant 9 ans Katherine MacGregor a été la commerçante commère et revêche de Walnut Grove. L'interprète de Harriet Oleson de «La petite maison dans la prairie» est décédée mardi. Elle avait 93 ans. C'est Melissa Gilbert, qui incarnait Laura Ingalls dans la série culte qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram mercredi. «Cette femme m'a tellement appris sur la comédie...les bijoux vintage...sur la vie», a écrit l'actrice qui a grandi dans «La petite maison dans la prairie». «Elle était spontanée et hilarante. Une actrice talentueuse qui était capable de jouer un personnage méprisable mais avec tellement de coeur. Son Harriet Oleson était la femme que nos fans aimaient détester», a-t-elle ajouté avant de décrire à quel point c'était une femme «aimante» sur le tournage de la série avec les plus jeunes acteurs du casting. «Je l'aimais vraiment et ça me rassure de savoir qu'elle a trouvé la paix à présent et que par ses croyances, elle s'est réincarnée. Adieu Scottie. Je souhaite de tout mon coeur que nous nous retrouvions la prochaine fois».