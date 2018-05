"La nuit du Saint Coran" le 8 juin à Rabat

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques organisera le 8 juin prochain à Rabat, correspondant au 23 Ramadan, "La nuit du Saint Coran".



Cette cérémonie, qui aura lieu à l'Institut Mohammed VI de formation des imams et des morchidines et morchidates à partir de 22h15, est devenue une tradition annuelle dédiée à la mémorisation, la déclamation et la psalmodie du Saint Coran, a souligné vendredi le ministère dans un communiqué.