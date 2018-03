La nouvelle aide américaine au Maroc inclut le Sahara

Le congrès des Etats Unis d’Amérique a voté, jeudi soir, la loi budgétaire américaine au titre de l'année 2018 qui, à l’instar de celle de 2017, stipule sous le Titre III, que les fonds destinés au Maroc doivent être rendus disponibles à l’assistance au Sahara marocain.



Ces dispositions claires et sans ambiguïté viennent conforter la décision prise par la commission européenne d'inclure spécifiquement le Sahara marocain dans le prochain Accord de pêche.



Ces mesures confirment que le développement du Royaume du Maroc est consubstantiel à celui de tout son territoire incluant le Sahara marocain.



Ce développement ne peut se faire qu'à travers des Accords internationaux et la coopération, que seul le Royaume du Maroc peut conclure.



Par ailleurs, la loi adoptée par le Congrès US demande au Secrétaire d'Etat de présenter un rapport, sous 45 jours, "décrivant les dispositions prises pour renforcer le contrôle de la livraison de l'assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique du Nord", dans une référence à peine voilée à la population des camps de Tindouf en Algérie.