La neige sème la pagaille en région parisienne, où des automobilistes sont toujours bloqués sur les routes après une nuit de galère et les transports restent perturbés mercredi, en dépit des appels à reporter les déplacements.



La nuit a été longue pour des milliers de personnes qui ont été hébergés dans des centres d'accueil, des gares ou des aéroports en Ile-de-France. A l'aéroport d'Orly, au sud de la capitale, des passagers dont l'avion n'a pu décoller mardi soir, ont passé la nuit allongés sur le sol d'une salle d'embarquement.



En Ile-de-France, on enregistrait près de 150 km de bouchons peu avant 09H00, contre 739 kilomètres mardi soir, un record, selon le site d'informations routières Sytadin. "On est face à une situation exceptionnelle", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle, en appelant les automobilistes à "ne pas prendre leur voiture".