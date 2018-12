La mobilisation des "gilets jaunes" s'essouffle

Une mobilisation en net recul, des échauffourées dans quelques villes mais pas de casse: le mouvement des "gilets jaunes" s'est essoufflé samedi en France, contrastant avec les violents heurts des semaines précédentes pour réclamer à Emmanuel Macron plus de pouvoir d'achat.



Ce cinquième samedi de manifestation avait valeur de test pour Emmanuel Macron, vilipendé dans la rue depuis le 17 novembre, après ses annonces visant à mettre fin à une crise sociale inédite née sur les réseaux sociaux pour crier un "ras-le-bol" fiscal et économique.



Vers 19H00, le ministère de l'Intérieur comptabilisait 66.000 manifestants dans toute la France, soit deux fois moins que les 126.000 recensés samedi dernier à la même heure.



Seule voix politique à s'exprimer dès samedi soir, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a salué une baisse de mobilisation "nécessaire". "Il a été massivement répondu à leurs revendications" et "le temps du dialogue est venu", a-t-il jugé.



Cette journée "est un peu un échec, mais c'est à cause de l'État qui nous empêche de manifester correctement", estimait Lucie, une aide ménagère de 35 ans venue de Melun à Paris. Laurent, un salarié dans l'informatique qui veut "faire évoluer la politique et la représentativité du citoyen", rejettait tout échec: "On est soutenu. Partout où on va il y a des klaxons".



Après des scènes de guérilla urbaine et de saccages qui avaient fait le tour du monde, la France avait de nouveau été placée sous haute sécurité, avec 69.000 membres des forces de l'ordre déployées, dont 8.000 à Paris, appuyés par des véhicules blindés à roues de la gendarmerie.



A Paris, les Champs-Elysées, épicentre des heurts lors des précédents samedis, avaient rouvert à la circulation en début de soirée. Dans l'après-midi, de petites échauffourées y ont opposé "gilets jaunes" aux forces de l'ordre, sans commune mesure avec le déferlement de violence des semaines passées.



Des échauffourées, avec gaz lacrymogène et jets de projectiles, ont eu lieu à Bordeaux, où 4.500 "gilets jaunes" ont défilé, un chiffre quasi-similaire à la semaine dernière. Même scénario à Toulouse, Nantes, Besançon, Nancy, Saint-Etienne et Lyon.



Les manifestants étaient globalement moins nombreux, en particulier dans plusieurs villes comme à Rennes, Caen ou Strasbourg.