La mise à niveau de l'entreprise marocaine est à même de remédier au problème de l'emploi chez les jeunes (Akhannouch)

La mise à niveau de l'entreprise marocaine est à même de remédier au problème de l'emploi chez les jeunes, a indiqué, samedi à Tanger, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.



S'exprimant à l'occasion d'une rencontre avec les militants du RNI dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M. Akhannouch a mis en avant le contenu du discours du Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la première session de la quatrième année législative de la dixième législature, notamment en ce qui concerne les banques et la nécessité de soutenir la PME et de renforcer le rôle des jeunes dans l'économie.



Les ministres relevant du RNI "gèrent 12 portefeuilles à caractère économique liés directement à la dynamique économique du Maroc. Ces ministres sont donc appelés à jouer pleinement leur rôle, à être à l'écoute des citoyens, à leur donner espoir et à contribuer à la résolution de leurs problèmes", a-t-il souligné, mettant l'accent sur la nécessité de démonter tous les obstacles qui "entravent les investissements et le financement des petites entreprises" qui emploient les jeunes.



Le projet de loi de finances (PLF), qui sera présenté par le gouvernement la semaine prochaine, inclut "plusieurs incitations pour accompagner l'entreprise marocaine", a dit M. Akhannouch, estimant que le PLF vient "consacrer la confiance, impulser la dynamique et lutter contre le nihilisme". Il a également appelé les jeunes à s'intégrer dans l'économie par le biais de l'auto-emploi et la création de petites entreprises et de startups, affirmant que son parti a placé l’emploi des jeunes au coeur de ses priorités pour 2020, à travers l'encouragement des investissements.



"La politique est une éthique, un engagement et un moyen de répondre aux aspirations des citoyens", a indiqué le président du RNI, appelant les militants du parti à travailler sur le terrain et à proximité du citoyen et à contribuer efficacement au processus électoral dans la perspective des élections de 2021.



Il a, en outre, annoncé le lancement à partir du mois prochain de l'initiative "100 villes, 100 jours", durant laquelle les cadres du parti (ministres, parlementaires, membres du bureau politique, etc) vont se déplacer dans les différentes villes du Royaume pour être à l'écoute des citoyens, notant que l'objectif de cette initiative, qui durera plusieurs mois, est d'élaborer un programme basé sur les attentes du citoyen.



Les intervenants lors de cette rencontre de communication, qui a connu la présence d'environ 6.000 personnes, dont les membres du bureau politique du RNI, ont examiné plusieurs sujets liés notamment à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'urbanisme et aux investissements, évoquant des problématiques que la direction du parti s'est engagée à prendre en considération pour apporter des solutions.