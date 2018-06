La ministre suisse de l'environnement, des transports et de l'énergie attendue jeudi au Maroc

Cette visite fait suite au mémorandum d'entente signé entre le Maroc et la Suisse le 30 janvier dernier à Genève, indique un communiqué du département fédéral suisse de l'environnement, des transports et de l'énergie.



Selon la même source, cette déclaration d'intention visant à renforcer la collaboration de la Suisse et du Maroc dans le domaine de l’énergie "doit maintenant être concrétisée".



Mme Leuthard aura des entretiens avec le ministre de l'Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, ainsi qu'avec le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargé du transport, Mohamed Najib Boulif.



Lors cette visite de travail, la ministre suisse sera accompagnée de représentants de l’économie issus des domaines de l’énergie, des transports et du traitement de l’eau, souligne le communiqué, précisant que les discussions porteront notamment "sur les possibilités de coopération" avec le Maroc.