La ministre française des Armées fêtera le Nouvel An avec les militaires engagés contre l'EI

Elle se rendra sur la base aérienne "H5" de Jordanie depuis laquelle des avions de chasse français opèrent contre l'EI dans la Syrie voisine, a indiqué dimanche le ministère des Armées dans un communiqué.



Elle s'entretiendra par ailleurs avec le Premier ministre jordanien, Omar Razzaz, précise la même source.



"Au coeur même des opérations, la ministre souhaite rendre hommage à ceux qui, jour et nuit, luttent contre Daech (acronyme arabe de l'EI) au sein de l'opération Chammal (nom du volet français de l'opération internationale Inherent Resolve contre l'EI en Irak et Syrie)", souligne le communiqué.



La France mobilise 1.200 militaires contre l'EI, dans des opérations aériennes, d'artillerie et des sessions de formation de l'armée irakienne.



Elle a vivement regretté l'annonce par Donald Trump d'un retrait des 2.000 soldats américains stationnés en Syrie, en soulignant que le combat contre l'EI n'était pas terminé.



"Daech n'est pas rayé de la carte, ni ses racines d'ailleurs", a souligné Florence Parly le 20 décembre. "Il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste", a-t-elle ajouté, reconnaissant cependant que "Daech est plus affaibli que jamais".