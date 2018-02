La ministre canadienne des AE en visite en France et en Suisse à partir du 26 février

Mme Freeland se rendra le 26 février à Paris où elle rencontrera M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour discuter de questions d’intérêt commun comme la sécurité internationale, les droits de l’homme et les changements climatiques, a précisé la même source.



Par la suite, la cheffe de la diplomatie canadienne se rendra à Genève, les 27 et 28 février, où elle interviendra devant les participants à la Conférence du désarmement et abordera la question du désarmement nucléaire, des mines antipersonnel et du régime de contrôle d’exportation d’armes du Canada.



La ministre tiendra ensuite une séance de discussion sur la diversité et l’inclusion, avant de s’adresser au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies afin de souligner l’engagement ferme du Canada à l’égard de la protection des droits humains, ainsi que les efforts réels qu’il déploie pour promouvoir ces droits sur la scène internationale, a ajouté le communiqué.