La marine vénézuélienne menace de tirer sur un navire parti de Porto Rico

Ce navire parti mercredi en direction du Venezuela "a reçu des menaces directes de tir de la part de vaisseaux vénézuéliens" et a dû rebrousser chemin, a affirmé le gouverneur dans un communiqué.



"Cette menace est une grave atteinte à une mission humanitaire menée par des citoyens américains. C'est inacceptable et indigne", a poursuivi M. Rossello qui a informé le gouvernement américain de l'incident.



"Nous sommes en contact pour déterminer la marche à suivre", a-t-il indiqué.



En octobre dernier, M. Rossello avait conclu un accord avec l'opposition vénézuélienne pour que Porto Rico accueille d'éventuelles négociations en vue de garantir une "transition ordonnée" au Venezuela.



Les partisans de l'opposant vénézuélien Juan Guaido se mobilisaient en vain samedi pour tenter de faire entrer dans le pays une aide humanitaire que refuse le président Nicolas Maduro. De graves incidents ont éclaté aux frontières avec la Colombie et le Brésil.