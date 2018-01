La marée noire s'étend autour du pétrolier iranien qui a coulé en mer de Chine orientale

Plusieurs nappes de pétrole ont été découvertes près du site du naufrage du pétrolier et elles se sont étendues par rapport à la veille, a indiqué l'Administration nationale des affaires océaniques (ANAO) dans un communiqué.



Une nappe de pétrole de 14,8 kilomètres de long a été découverte lundi matin à 7,2 kilomètres au sud-ouest du site et une autre de18,2 kilomètres de long a été repérée à midi à l'est du site, note le communiqué.



Les avions de surveillance ont également signalé une nappe de pétrole d'un diamètre de dix kilomètres qui se déplace au nord du site de l'accident.



Le pétrolier qui a pris feu après être entré en collision avec un cargo il y a une semaine en mer de Chine orientale a coulé dimanche après-midi.



Aucune flamme n'a été constatée à la surface de la mer, selon un avion se surveillance maritime vers 13h00 lundi et la marée noire est clairement visible du ciel. Le Sanchi, transportant 136.000 tonnes de pétrole brut léger depuis l'Iran, est entré en collision avec le cargo CF Crystal enregistré à Hong Kong le 6 janvier à environ 300 kilomètres à l'est de l'estuaire du Yangtsé. (map)