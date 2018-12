La lutte contre les inégalités, priorité de la présidence française du G7 à compter du 1er janvier

Les grands axes de la présidence française ont été déclinés récemment par le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.



Ces axes s’articulent autour de cinq objectifs : la lutte contre les inégalités de destin, la réduction des inégalités environnementales, la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus justes et équitables, l’action pour la paix et contre les menaces sécuritaires et le terrorisme, l’exploitation des opportunités offertes par le numérique et l’intelligence artificielle.



La hausse des inégalités est une grave menace pour la cohésion des sociétés et un développement économique profitant au plus grand nombre, observe à ce propos la primature française en soulignant l’engagement de la France à placer au cœur du débat la réduction des inégalités et la dimension sociale de la mondialisation.



La promotion d’un tel modèle constitue un choix politique majeur, affirme la même source qui, pour assurer le renouvellement du format du G7 et la mobilisation de la société civile, a fait état de l’association, dans le cadre de coalitions, de pays hors Groupe partageant l’ambition de la France sur les sujets prioritaires.



Seront également intégrées les organisations internationales dont la France cherchera à renforcer les synergies entre elles à la suite de l’impulsion donnée lors du Forum de Paris sur la Paix en novembre dernier, indique la primature française sur son site internet.



Le G7 s’ouvrira également davantage à la société civile et une consultation systématique des acteurs non-étatiques est envisagée, ajoute la même source.



Par ailleurs, l’un des premiers objectifs de la présidence française sera de renforcer les liens avec l’Afrique par l’association des pays africains les plus impliqués dans la promotion du multilatéralisme, de la paix et de l’intégration régionale, et ceux qui sont en pointe sur l’action climatique.



Concernant le volet égalité entre les femmes et les hommes, le G7 devrait adopter un pacte en ce sens et agir résolument dans le domaine de l’éducation - notamment des filles et en premier lieu au Sahel - et de la santé.



Le G7 abordera, d’un autre côté, les inégalités environnementales, en rappelant l’attachement de la France à l’accord de Paris et en mettant l’accent sur la "finance climat" et la protection de la biodiversité, ainsi que sur la préservation des océans, dans la continuité de la présidence canadienne.



Outre le Numérique (cybersécurité, concurrence, fiscalité, impact sur l’emploi) et l’intelligence artificielle, le G7 devra aussi continuer à se coordonner pour lutter contre le terrorisme (mise en œuvre de l’agenda de Paris sur le financement du terrorisme, liste d’engagements pour lutter contre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes…), en particulier sur le continent africain.



En matière financière, la présidence française défendra la coopération des pays du G7 pour une mondialisation régulée, plus juste et plus équitable, à partir de trois piliers : le renforcement du système financier international et de sa résilience dans un contexte de remontée des risques, la promotion d'une mondialisation équitable et fondée sur des règles claires ainsi que celle d'une croissance plus inclusive et un développement plus efficace.



Le G7 rassemble sept pays, en l’occurrence l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. L’Union européenne (UE) y est représentée par le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne.



Créé à l’initiative de la France dans le contexte de la crise issue du premier choc pétrolier, le G7 permet le dialogue, sans protocole spécifique, entre les plus grandes puissances économiques mondiales pour faciliter la coordination des politiques économiques et financières, en mobilisant de nombreux experts, responsables politiques et membres de la société civile tout au long de l’année.



Au fil des ans, le G7 a contribué, par sa dimension multilatérale, à mettre en place un cadre collaboratif pour une meilleure régulation de la mondialisation.



Depuis sa création, la France a accueilli six Sommets du G7 : Rambouillet en 1975, Versailles en 1982, Paris en 1989, Lyon en 1996, Evian en 2003, et enfin Deauville en 2011.



La France en accueillera le prochain Sommet du 24 au 26 août 2019 à Biarritz (sud-ouest).