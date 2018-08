La lutte anti-terroriste au menu d'une tournée au Maroc et dans la région d'un responsable du département d'Etat américain

Le Coordinateur américain pour la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur Nathan A. Sales, effectue, du 26 au 30 août, une tournée qui le conduira au Maroc et dans la région, a indiqué lundi le département d'Etat américain.



Au cours de ce déplacement qui le conduira également en Algérie et en Tunisie, le responsable américain aura des discussions bilatérales avec ses homologues sur la coopération anti-terroriste, la lutte contre l'extrémisme violent, les combattants terroristes étrangers et le partage d'informations, a précisé la même source.