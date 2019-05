La lutte anti-terrorisme et l'immigration au menu d'entretiens entre Ouattara et Castaner

Le président ivoirien Alassane Ouattara a échangé, dimanche à Abidjan, avec le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner sur les relations de coopération entre les deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et la migration irrégulière.



A cette occasion, le ministre français de l'Intérieur a réaffirmé le soutien de la France à la Côte d'Ivoire et au Président Alassane Ouattara. Sur un autre registre, Christophe Castaner a souligné que la France accueille de nombreux étudiants Ivoiriens dans le cadre de la migration régulière ainsi que d'autres Ivoiriens qui y viennent dans le cadre de la coopération économique ou des regroupements familiaux, ajoutant qu'à côté de ces personnes, se trouvent d’autres Ivoiriens qui viennent en France de manière irrégulière. A ce niveau, il a précisé que la France et la Côte d'Ivoire ont convenu de conjuguer leurs efforts pour mieux adresser la question de façon à éviter cette migration irrégulière qui comporte beaucoup de risques.



Le ministre français de l'Intérieur a réaffirmé sa foi en la Côte d'Ivoire, "un pays sûr, en développement, puissant politiquement et économiquement".