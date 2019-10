La liste du nouveau gouvernement marocain

Le roi Mohammed VI a reçu mercredi 10 Safar 1441 H, correspondant au 09 octobre 2019, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, le Chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l'architecture gouvernementale.



Liste du nouveau gouvernement:



M. Saad Dine El Otmani : Chef de gouvernement ;



M. Mustapha Ramid : ministre d'État chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement;



M. Abdelouafi Laftit: ministre de l'Intérieur;



M. Nasser Bourita: ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger;



M. Mohamed Benabdelkader: ministre de la Justice;



M. Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des Affaires islamiques;



M. Mohammed Hajoui: Secrétaire général du gouvernement;



M. Mohamed Benchaaboun: ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration;



M. Aziz Akhannouch: ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l'Eau et des Forêts;



M. Said Amzazi: ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;



M. Khalid Ait Taleb: ministre de la Santé;



M. Moulay Hafid Elalamy: ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique;



M. Abdelkader Amara: ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau;



M. Nezha Bouchareb: ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville;



M. Nadia Fettah Alaoui: ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale;



M. Aziz Rebbah: ministre de l’Energie, des Mines et de l'Environnement;



M. Mohamed Amkraz: ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle;



M. El Hassan Abyaba: ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement;



Mme Jamila EL Moussali: ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalite et de la Famille;



M. Abdellatif Loudiyi: ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale;



M. Noureddine Boutayeb: ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur;



M. Mohcine Jazouli: ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger;



Mme Nezha El Ouafi: Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, chargée des Marocains résidant à l'Étranger;



M. Driss Ouaouicha: ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;



Les nouveaux ministres ont prêté serment devant le roi.