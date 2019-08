La grande piscine de Rabat: un nouvel espace de détente pour les habitants de la capitale et ses visiteurs

Cette nouvelle infrastructure, qui s’étend sur une superficie de 17.000 m2 sur la côte atlantique au niveau du quartier Yaacoub Mansour, dispose de quatre bassins réservés aux différentes tranches d’âge, ainsi que d’autres dépendances dont des vestiaires, des échoppes et des parkings pour véhicules et motos.



Depuis son inauguration, la grande piscine de Rabat connaît une grande affluence des habitants de la capitale mais également des villes avoisinantes, eu égard à son emplacement stratégique et aux tarifs abordables proposés, outre les différentes prestations fournies aux estivants.



Le tarif d’entrée a été ainsi fixé par la partie chargée de gérer cette piscine à 10 DH ce qui a été accueilli favorablement par les visiteurs notamment les familles à revenu limité, d’autant plus que les différentes couches sociales peuvent accéder et bénéficier de cet espace récréatif.



Un programme d’animation diversifié comprenant des cours de natation et des activités de sensibilisation à l'environnement a été mis en place au profit des estivants, de même que d’importantes potentialités humaines ont été mobilisées pour garantir toutes les prestations nécessaires aux visiteurs de cette piscine.



Cette infrastructure récréative figure parmi l’une des plus grandes piscines au monde avec un plan d’eau de 27.000 m2 ce qui constitue un saut qualitatif au niveau des infrastructures récréatives et sportives pas uniquement de la région de Rabat-Salé-Kénitra mais au niveau national, a confié à la MAP, le directeur régional du ministère de la Jeunesse et des sports, Abdeljalil Mesbahi.



La grande piscine de Rabat a permis la création d’une grande dynamique au niveau de la route côtière de Rabat, a-t-il ajouté, relevant que cette infrastructure est devenue un espace de détente pour les habitants de la région et des villes avoisinantes.



Un total de 60 agents de sécurité, 140 maîtres-nageurs et 50 femmes de ménage sont employées à la piscine qui a accueilli 227.000 personnes depuis son inauguration, a poursuivi ce responsable, faisant savoir que cette infrastructure, dont la gestion a été confiée au ministère de la jeunesse et des sports, dispose d’un poste de la sûreté nationale et des forces auxiliaires qui assure la sécurité de ce lieu, outre des véhicules de la protection civile et un staff médical relevant du ministère de la Santé.



Fatima, mère de deux enfants qui habite à Salé, s’est félicitée, dans une déclaration à la MAP, de la qualité des prestations fournies par la grande piscine, ainsi que du tarif d’entrée abordable qui lui permet de se rendre régulièrement avec ses enfants à cet espace récréatif.



Pour sa part, Anas, 18 ans, a indiqué qu’avec la grande piscine, la ville de Rabat dispose désormais d’une infrastructure répondant aux standards internationaux qui lui permet de passer de meilleurs moments en compagnie de ses amis et avec des prix à la portée de tous.



A rappeler que la réalisation de cette grande piscine s’inscrit dans le cadre du programme "Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture" visant à hisser cette ville au rang des grandes capitales internationales, tout en contribuant à sa modernisation et en renforçant la place du Maroc en tant que destination touristique par excellence.





Par Leila Bourhil

MAP