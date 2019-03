La grande messe dominicale présidée par le pape François au complexe Moulay Abdellah (en direct de Rabat)

Communiqué: "Les autorités ont choisi de la célébrer dans ce complexe sportif qui peut accueillir 10.000 personnes environ et offre une bonne accessibilité avec l'autoroute et un vaste parking. Comme un clin d'œil à la rencontre que le pape saint Jean-Paul II avait tenue avec 80.000 jeunes musulmans au stade Mohamed V de Casablanca.



L'aménagement en lieu de prière de ce complexe sportif a été confié au frère Manuel Corullón. Avec toute une équipe de décorateurs et de charpentiers, en relation étroite avec le service liturgique de la Maison Pontificale, ils ont imaginé un décor qui situe bien cette messe dans le Maroc où vit et prie et sert notre communauté chrétienne. La Croix qui se dresse au centre est une reproduction de la Croix du monastère de Tibhirine, évocation des tout nouveaux béatifiés d'Algérie... l'archevêque d'Alger et l'évêque d'Oran, diocèses où servaient ses 19 témoins et Serviteurs de l'Espérance, concélèbrent cette messe.



Dans le décor, on pourra aussi repérer l'ensemble des logos qui ont été proposés pour signifier la visite du Pape : un concours avait été lancé par le diocèse de Rabat en novembre, et plus d'une trentaine de personnes y ont participé... il était juste de montrer leur beau travail. Sur le podium, on remarque l'arganier de la Fraternité, apporté par une association d'Essaouira, et le Christ portant sa croix sculpté par Sabhi : tous deux seront offerts au pape François à la fin de la messe.



Environ 500 choristes venant de toutes les chorales paroissiales du Royaume animeront les chants et contribueront à la qualité de la prière de l'assemblée, près de 10.000 personnes, venant des 4 coins du Maroc mais aussi de l'étranger... Sénégal, Espagne... Quasiment tous les prêtres qui servent au Maroc seront présents dans la salle, tandis qu'un certain nombre d'évêques et cardinaux entoureront le pape dans le choeur (liste ci-jointe). Il sera assisté de l'archevêque de Rabat (Mgr Cristóbal López Romero) et de l'archevêque de Tanger (Mgr Santiago Agrelo Martinez). Le diacre Arnaud de Laportalière proclamera l'Evangile et invitera l'assemblée à se partager la paix du Christ. Des jeunes provenant des paroisses du Maroc feront le service de l'autel. On a veillé à donner une place particulière aux personnes malades, mais aussi aux catéchumènes et confirmands qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Près de 700 étudiants provenant de toutes les villes universitaires du Maroc ont tenu à vivre un week-end complet de prière, de rencontres, d'échanges et de fête en l'honneur de la venue du Saint-Père, après avoir participé à la cérémonie de la Tour Hassan. Et de très nombreux fidèles ont fait bien des kilomètres en bus pour venir jusqu'à Rabat recevoir la Parole du pape et fêter sa présence réconfortante.



A l'invitation de Mgr le nonce apostolique Vito Rallo, de nombreux diplomates et responsables politiques et sociaux du Maroc sont présents à cette prière.



Avant l'arrivée du Saint-Père, les choristes nous introduiront dans un climat de prière grâce à des gens provenant des diverses cultures africaines.



LA MESSE DU PAPE



La liturgie est celle du 4ème dimanche de Carême, tout axée sur la miséricorde divine, thème cher au pape François (on se souvient de l'année sainte de la Miséricorde qu'il a proposée à l'Eglise universelle en 2015-16... mais aussi que chaque sourate du Coran commence par une invocation au « Dieu très clément et miséricordieux ».Les lectures (Josué 5,9-12), Psaume 33, 2ème lettre de saint Paul aux Corinthiens (5,17-21), Evangile selon saint Luc (15,1-3.11-32) seront proclamées en espagnol, anglais, arabe et français. La page d'Evangile que méditera et commentera le Saint-Père est tirée de l'Evangile selon saint Luc au chap. 15 : la parabole dite « de l'enfant prodigue » ou « du père miséricordieux.



A la fin de l'Eucharistie, Mgr Cristóbal dont le diocèse a eu l'honneur d'accueillir cette visite du Saint-Père présidera à la remise des cadeaux et remerciera le Saint-Père au nom de tous les catholiques et de tous les marocains. Ensuite, le Saint-Père dira au revoir à son tour et bénira l'assemblée. Celle-ci laissera éclater sa joie, tandis que le Saint-Père nous quittera pour prendre l'avion à 17h et rejoindre le Vatican.



Venu en Serviteur d'Espérance, il aura su transmettre cette passion au peuple de Dieu qui l'a accueilli avec ferveur ces 30 et 31 mars 2O19.e