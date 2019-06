La gastronomie et l'artisanat marocains en vedette à la foire des cultures amies de Mexico

La gastronomie et l'artisanat marocains sont présents en force à la Foire des cultures amies de Mexico qui s'est ouverte vendredi, à travers deux stands mettant en valeur le savoir-faire artisanal et les saveurs de l'art culinaire marocains.



Initiés par l'ambassade du Royaume au Mexique, les deux stands offrent un panorama des produits de l'artisanat provenant de plusieurs régions du Maroc, à l'instar des produits d'art en bois de cèdre finement sculptés, de la poterie, des vêtements traditionnels, et d'autres outils de décoration et des échantillons de produits d'argent.



La présence du Maroc à la foire des cultures amies de Mexico, au site El Bosque de Chapultepec, est marquée cette année par la présence remarquée de l'artisanat marocain, qui rencontre chaque année un franc succès auprès des visiteurs, la mise en place d'un stand dédié à la gastronomie marocaine et par une animation chorégraphique et musicale au coeur de l'événement.



Elle représente ainsi une opportunité idoine pour les visiteurs, Mexicains et touristes internationaux, de mieux connaitre le Maroc à travers sa gastronomie, son artisanat et sa musique.



Cette manifestation culturelle est un geste d'amitié et d'ouverture envers les pays amis et permet à la ville de Mexico d'être la capitale de la culture en Amérique tout en faisant la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, a fait savoir la gouverneure de Mexico Claudia Sheinbaum lors de la cérémonie d'inauguration.



La 11-ème édition de la Foire des cultures amies, un événement phare de la culture mexicaine, se distingue cette année par une forte participation de 90 pays accrédités à Mexico, avec plus de 100 activités artistiques. Elle va se poursuivre jusqu'au 16 juin. L'inauguration de la foire a été marquée par un défilé très haut en couleurs. Des délégations des pays participants, habillées en tenues bariolées et représentatives, ont marché dans une ambiance bon enfant et très animée au son de musiques typiques. Organisée par la mairie de Mexico City en collaboration avec les ambassades des pays étrangers accrédités dans cette capitale, la Foire offre au grand public l'opportunité de découvrir les différentes cultures du monde.



Au fil des années, cette Foire devenue un espace de convergence et d'interaction entre les nations et les peuples et constitue également l'occasion de découvrir l'art culinaire, la culture et l'artisanat des pays participants.



Les organisateurs de cet événement, dont la première édition remonte à 2009, s'attendent cette année à une affluence record de plus de 22 millions de visiteurs.