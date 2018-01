La garde à vue du mari de la joggeuse assassinée Alexia Daval prolongée

La garde à vue du mari de la joggeuse de 29 ans retrouvée morte dans un bois en octobre en France a été prolongée mardi, alors qu'il est soupçonné d'avoir tué son épouse au cours d'une dispute conjugale, ce qu'il nie.



"La garde à vue de Jonathann Daval a été prolongée. Une nouvelle audition aura lieu ce (mardi) matin", a déclaré à l'AFP son avocate Me Ornella Spatafora.



Le corps brûlé d'Alexia Daval avait été retrouvé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans un bois près de la localité du Gray (est), près du domicile du couple. La jeune femme a été victime de violences, de coups et elle a été étranglée. Son mari, un informaticien de 34 ans, a été interpellé lundi matin et une perquisition a été menée dans le pavillon du couple, ensuite mis sous scellés.



Cette arrestation constitue un rebondissement spectaculaire dans ce fait divers qui avait suscité un émoi national et des hommages à la victime dans plusieurs villes. Le suspect, qui avait alerté les gendarmes après la disparition de sa femme et qui réfute être lié au meurtre, a été entendu lundi soir en garde à vue à la gendarmerie à Besançon.



D'après son deuxième conseil, Me Randall Schwerdorffer, il a été questionné sur "deux éléments très lourds" : un véhicule serait sorti du domicile du couple la nuit précédant la disparition d'Alexia -un dispositif de traçage placé sur celui-ci l'attesterait- et des traces de pneus correspondant à celles de la voiture professionnelle de Jonathann Daval auraient été retrouvées près du corps de la jeune femme. "Son audition a été difficile. C'est très compliqué de s'expliquer, mais il maintient sa version: ils sont rentrés après une soirée chez les parents d'Alexia, ils sont restés chez eux et elle est partie faire son jogging", a déclaré lundi soir à l'AFP Me Schwerdorffer.



Les enquêteurs explorent l'hypothèse d'une "dispute conjugale qui aurait mal tourné". La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, devait tenir une conférence de presse mardi après-midi.



Atlasinfo avec afp