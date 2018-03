La frégate française l'Hermione s'amarre à Tanger

Tanger constitue la première escale de cette aventure humaine et maritime à laquelle s’associe l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) au côté de l’Association française Hermione-La Fayette, avec la participation de 350 matelots, dont une centaine de jeunes originaires de 34 pays mobilisés par la Francophonie au titre de gabiers volontaires.



Cette escale tangéroise, qui se poursuivra jusqu'au 12 mars, sera l'occasion pour la Francophonie qui célèbre les deux ans du mouvement "Libres Ensemble", fil rouge du voyage 2018 de l’Hermione, de proposer une programmation à la jeunesse tangéroise, dont un concours pour les jeunes développeurs sur des projets liés à la sensibilisation du public au traitement des déchets au Technopark, des ateliers de formation sur la participation citoyenne et l’éducation aux médias et à l’information, une exposition et un spectacle "Rire ensemble".



Après dix jours de mer et quelques heures au mouillage devant le préside occupé de Sebta, cette première escale, avec 48 heures d'avance, était attendue par l'équipage qui vient d'affronter une météo particulièrement éprouvante qui l'a contrainte à chercher un meilleur abri dans le port marocain dès que les conditions l'ont permis, indiquent les organisateurs, soulignant que cette escale plus longue permettra à l’équipage éprouvé de se reposer et de panser les avaries subies par le navire.



"Car jamais l'Hermione n'avait rencontré de telles conditions", résume le Commandant Cariou cité par le communiqué, expliquant qu'"à partir du Cap Finisterre nous nous sommes heurtés à un système de perturbations positionné à la latitude de Lisbonne : même en hiver, ces dépressions sont normalement centrées sur l'Irlande ou l'Ecosse. Lorsqu'elles ont commencé à nous atteindre, nous avons fait face à un temps très instable, avec des vents de force 9, des grains, des orages et des vagues -parfois déferlantes- atteignant neuf mètres. Il a fallu user de stratégie et d'anticipation pour les franchir". Ces derniers jours, le trois-mâts a subi en moyenne un coup de vent force huit par vingt-quatre heures. Certaines rafales ont même atteint force dix. "Cette traversée nous a permis de constater les qualités nautiques exceptionnelles de la frégate qui a enregistré des coups de gîte atteignant quarante degrés. Avec un équipage de quatre-vingt personnes au lieu des deux cent-cinquante d'autrefois, c'est un petit exploit d'être arrivés jusqu'ici", souligne-t-il.



"La magie du spectacle marin et la vision du navire lancé à neuf ou dix nœuds dans les vagues resteront gravés comme un souvenir puissant mais c'est surtout l'aventure humaine qui a marqué les gabiers. Cette expérience a resserré les rangs et soudé les marins entre eux. Beaucoup ne se connaissaient pas en quittant La Rochelle. À l'arrivée à Tanger, ils forment un équipage fier et heureux de ce qu'il a accompli", lit-on dans le communiqué. A bord de l’Hermione, qui permit en 1780 à La Fayette de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique, l’équipage se retrouve en effet autour de l'envie de relever un défi commun et de vivre une histoire exceptionnelle sous le slogan "Libres ensemble de l’Atlantique à la Méditerranée".



Lancée en 2016 par l'OIF, l'initiative Libres Ensemble est un mouvement citoyen de la jeunesse francophone qui promeut la paix et le respect comme un droit inaliénable, la diversité comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre Libres ensemble comme un choix irrévocable.