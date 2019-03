La frégate 'Mohammed V’’ de la Marine Royale participe à des manœuvres aéronavales dans le golfe de Guinée

La frégate de la Marine Royale ‘’Mohammed V’’ a accosté au port de Lagos pour une escale de quelques jours .



La frégate participe à des manœuvres aéronavales dans le golfe de Guinée appelées ‘’Obangame Express-2019’’ aux côtés d’unités du Nigeria , de 21 pays africains et de 10 pays occidentaux parmi lesquels les États Unis d’Amérique, la France, l’Espagne, le Canada , l’Allemagne, le Royaume Uni et le Brésil .



Au cours de cette escale, une réception sera offerte à bord par le Commandant de la frégate ‘’Mohammed V’’ en l’honneur de personnalités civiles et militaires nigérianes et des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité au Nigeria .



L’exercice auquel participe la frégate ‘’Mohammed V’’ a pour objectif de renforcer les capacités des pays participants dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime qui sévit dans les eaux du golfe de Guinée et contre le crime transnational organisé .



La participation de la Marine Royale à cet exercice dénote de l’engagement total du Royaume du Maroc aux côtés de la communauté internationale et des pays africains frères dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.