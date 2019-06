La finale retour entre le Wydad et l'ESTunis sera rejouée sur terrain neutre, après la CAN (CAF)

La Confédération africaine (CAF) a décidé mercredi que la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, qui a sacré les Tunisiens dans une totale confusion vendredi, sera rejouée hors de la Tunisie après la Coupe d'Afrique des nations (21 juin-19 juillet).



Vendredi à Radès, le match a été interrompu après un litige concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) qui ne fonctionnait pas.



"Les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies lors du match retour de la finale de la Ligue de champions de la CAF, empêchant le match d'arriver à son terme. En conséquence, le match retour devra être rejoué sur un terrain en dehors du territoire tunisien", a déclaré le conseiller du président Hédi Hamel, après la deuxième réunion du comité exécutif de l'instance, qui a duré près de 6h30, dans un hôtel parisien.



"L'Espérance sportive de Tunis devra restituer au secrétariat général de la CAF le trophée et les médailles décernés dès notification officielle de la présente décision", a-t-il poursuivi.



"Le match se jouera après la CAN à une date qui sera programmée. Il faut que la direction des compétitions prenne la mesure de ce qui vient d'être décidé", a-t-il conclu.