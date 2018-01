La djihadiste française Émilie König arrêtée en Syrie

Emilie König avait quitté la France en 2012 pour rejoindre le groupe qui allait devenir l'État islamique. Un an plus tard, le grand public l'avait découverte via ses vidéos de propagande, postées sur les réseaux sociaux depuis la Syrie. En 2015, elle était la première femme à voir son nom ajouté à la liste américaine des "combattants terroristes étrangers". "C'est une personnalité dans la communauté djihadiste, elle est très active sur les réseaux sociaux, sert à la propagande et au recrutement de volontaires" confiait alors un responsable de la lutte antiterroriste.



Selon RMC, la trentenaire est désormais détenue dans un camps de réfugiés kurdes. Une dizaine d'autres femmes françaises et leurs enfants auraient également été arrêtés ces dernières semaines, selon la radio.