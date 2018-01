La deuxième ville de Libye meurtrie par de nouveaux attentats

La ville de Benghazi, la deuxième de Libye, a été meurtrie par deux nouveaux attentats qui ont fait près de 40 morts, illustrant une instabilité persistante dans cette région contrôlée par les forces du maréchal controversé Khalifa Haftar.



Le double attentat à la voiture piégée, qui n'a pas été revendiqué, s'est produit mardi soir dans le centre de cette ville de l'est du pays miné par l'insécurité et les rivalités politiques depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire.



Selon l'analyste libyen Mohamed Eljarh, la méthode utilisée dans les attaques, parmi les plus meurtrières ces dernières années en Libye, vise clairement à faire le plus grand nombre de morts possible.



Mardi soir, au moment où les fidèles sortaient d'une mosquée dans le quartier Al-Sleimani, un véhicule piégé a explosé. Trente minutes plus tard, une seconde voiture explosait alors que forces de sécurité et civils s'étaient rassemblés pour venir en aide aux victimes de la première attaque, selon une source de la sécurité.



Selon un dernier bilan compilé mercredi par les services de sécurité à partir d'informations des hôpitaux de Benghazi, 37 personnes, dont un Egyptien et un Soudanais, ont péri et près de 90 ont été blessées dans le double attentat.



La mission de l'ONU en Libye (Manul) et le gouvernement d'union nationale (GNA), basé dans la capitale Tripoli et soutenu par la communauté internationale, ont condamné l'attentat. (afp)