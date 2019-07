La députée Fiona Lazaar: "Le Maroc connait des changements concrets"

Fiona Lazaar, députée et membre du groupe d'amitié France-Maroc à l'assemblée nationale, souligne les "changements concrets" que connait le Maroc depuis ces 20 dernières années depuis l'accession au Trône du roi Mohammed VI.



Originaire de l'Oriental marocain, Fiona Lazaar énumère en termes d'infrastructures les changements constatés.



La députée s'est également félicitée de l'exceptionnelle relation liant le Maroc et la France et des moyens de renforcer cette relation dans tous les domaines.