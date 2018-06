La dénucléarisation vérifiable doit être l’objectif du sommet Trump-Kim (Guterres)

Antonio Guterres, qui s’exprimait devant des journalistes quelques heures avant le début du sommet très attendu à Singapour, s’est félicité d’une rencontre "prometteuse" à même de "casser le cycle dangereux qui a suscité tant d'inquiétude l'année dernière".



Le président Trump et le leader nord-coréen étaient arrivés dimanche dans la cité-État d’Asie du sud-est pour une rencontre historique prévue le 12 juin, qui sera le premier tête-à-tête jamais tenu entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen.



M. Guterres a prévenu que le sommet exigera beaucoup de "coopération, de compromis et une cause commune". "Il y aura inévitablement des hauts et des bas, des moments de désaccord et des négociations difficiles", a-t-il ajouté.



Le patron de l’Onu a assuré que les organes pertinents de l’organisation seront prêts à assister dans les efforts de l’après-sommet, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de superviser les matières nucléaires, et l’Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui "pourrait jouer un rôle important dans le suivi du moratoire annoncé par la Corée du nord sur les essais d'explosifs nucléaires".



M. Guterres a, par ailleurs, rappelé la situation humanitaire en Corée, pour laquelle l’Onu a appelé à des fonds de l’ordre de 111 millions de dollars "pour répondre aux besoins immédiats de six millions de personnes les plus vulnérables".



Le processus diplomatique en cours devrait baliser la voie également à des progrès en matière de droits de l'Homme, en particulier les réunions des familles écartelées entre les deux Corées depuis les années 1950, et l'engagement avec les mécanismes internationaux, a recommandé M. Guterres.