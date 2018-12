La délégation marocaine à la COP24 retenue en Allemagne pour défaut de visa

La police des frontières allemande a retenu le 25 décembre à l’aéroport de Francfort les membres d’une délégation officielle marocaine en raison l’absence de visa d’entrée sur le territoire. La délégation allait en Pologne pour participer à la COP24.



Une délégation officielle marocaine composée de députés, de sénateurs et d'anciens ministres aurait été retenue le mardi 25 décembre à l'aéroport de Francfort pendant une nuit entière, suite à l'absence dans leur passeport d'un visa d'entrée pour le territoire allemand. Des sources ont indiqué au journal arabophone marocain Al-Akhbar, qui a rapporté l'information dans son édition du mercredi 26 décembre, que les membres de la délégation ont été relâchés grâce à l'intervention de l'ambassadeur du Maroc à Berlin auprès des autorités allemandes et de son ministère de tutelle.



Selon ces sources citées par le quotidien, les personnalités qui composaient cette délégation étaient l'ancien ministre et député, Abdelaziz Al-Ammari, actuellement maire de Casablanca, Mohamed Salem Benmesaoud, Amal Mousira, Abdelillah Al-Muhajiri, Ahmad Al-Twaizi, Al-Tawimi, Nourdine Al-Azraq et Mohamed Mabadigh, ancien ministre de la Fonction publique. Elles ont été soumises à une procédure de vérification qui a duré cinq heures, selon les mêmes sources, suite à quoi elles ont reçu l'autorisation de poursuivre leur voyage vers la Pologne pour participer à la COP24.