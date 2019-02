La culture marocaine, un antidote aux crispations identitaires (A.Boussouf)

La culture marocaine peut raviver le vivre-ensemble dans des sociétés traversées par les crispations identitaires, a souligné, vendredi à Casablanca, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Abdellah Boussouf.



"La culture marocaine a toujours été une culture mondiale car être Marocain a durant toute l'histoire été un vecteur positif de transmission de valeurs qui transcende la géographie et la politique", a indiqué M. Boussouf lors d'une table-ronde sous le thème "La culture marocaine au-delà des frontières", organisée dans le cadre de la 25-ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca.



La culture marocaine incarne des valeurs et des principes importants, notamment la tolérance, le vivre ensemble et la pluralité, qui peuvent contribuer à la résolution des crises que connait le monde d'aujourd'hui, a-t-il relevé, notant que c'est grâce à ces principes que le Maroc a pu préserver sa stabilité sur les plans politique et religieux face à la propagation de la haine, de la violence et de l’extrémisme.



"Les Marocains du monde œuvrent souvent de leur propre initiative pour sauvegarder cette culture plusieurs fois millénaire. Grâce à eux la culture marocaine est hissée au rang des cultures internationales et se fait distinguer dans les estrades culturelles les plus prestigieuses", a-t-il fait observer.



Afin d'encourager cette création et de propulser un nouveau souffle à l’économie du savoir, M. Boussouf a appelé à la création d’une agence de la culture marocaine dans différents pays du monde qui aura pour mission de promouvoir l'image du Royaume et de rassembler l'offre culturelle marocaine à l'étranger.



De son côté, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj a affirmé que le rayonnement culturel du Maroc à l'international et la mise en oeuvre du plan stratégique de la culture marocaine au-delà des frontières figurent à la tête des priorités du ministère, l'objectif étant de mettre en avant le rôle leader du Royaume sur la scène culturelle mondiale sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.



La culture marocaine au delà des frontières est une questions qui nous interpelle tous, eu égard à la richesse culturelle du Royaume, son patrimoine civilisationnel et sa diversité linguistique, a-t-il indiqué.