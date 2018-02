La coopération décentralisée entre le Maroc et la région de l’Occitanie

La coopération décentralisée et d’autres questions d’intérêt commun ont été au centre d’une visite de travail effectuée récemment par l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, à Toulouse, chef-lieu de l’Occitanie (sud-ouest).



l'ambassadeur a rencontré Mme Carole Delga, présidente de la Région d’Occitanie, avec laquelle il a abordé la mise en œuvre des différents engagements qu’elle avait pris lors de son déplacement officiel au Maroc en octobre dernier.



Mme Delga s’est félicitée, à cette occasion, du renforcement des liens entre sa Région et plusieurs Régions du Maroc, indique un communiqué de l’ambassade marocaine à Paris en rappelant que des partenariats ont été initiés avec la Région Casablanca-Settat, la Région Fès-Meknès et la Région de l’Orientale, ainsi qu’avec l’Association des Régions du Maroc portant sur la formation des cadres et élus.



M. Benmoussa a eu également deux entretiens avec, successivement, M. Pascal Mailhoss, Préfet de Région de l’Occitanie et M. Jean Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse-Métropole.



Plusieurs questions ont été abordées lors de ces entretiens, dont le dialogue interreligieux, les questions de la Migration, l’intégration de la Communauté marocaine et le renforcement des liens culturels, précise la même source.



La mise en œuvre de l’Accord entre les villes de Casablanca et de Toulouse a été aussi à l’ordre du jour, ajoute-t-elle.



Par ailleurs, deux rencontres ont été organisées par le Consulat Général du Royaume du Maroc à Toulouse, la première avec les compétences marocaines locales et la seconde, avec les grands opérateurs économiques de la Région.



Dans un entretien publié par le portail d’information «La Dépêche.fr», M. Benmoussa a qualifié de stratégique la coopération décentralisée entre le Maroc et la France, affirmant que son renforcement doit s'inscrire dans un rapport gagnant-gagnant.



L’ambassadeur a évoqué dans ce cadre la coopération en matière d’industrie aéronautique entre le Maroc et la région d’Occitanie en soulignant que «l’enjeu pour le Maroc, la France ou l’Occitanie, c’est de développer une compétitivité globale, de permettre aux entreprises de se développer et de créer de l’emploi».