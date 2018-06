La consolidation des relations maroco-françaises au niveau institutionnel au centre d'entretiens à Rabat

Les deux parties ont salué, à cette occasion, le partenariat stratégique exceptionnel entre le Maroc et la France, basé sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples, et constamment renforcé, à travers les relations bilatérales distinguées et les contacts réguliers des chefs des deux Etats, le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, indique un communiqué de la Chambre.



Les deux parties ont également souligné l'importance de la tenue de la 3e édition du Forum parlementaire maroco-français, au siège du parlement marocain, les 22 et 23 juin, ainsi que les mesures pratiques à prendre pour la réussite de cette étape, en faisant part de leur détermination à faire de ce forum un espace de dialogue fructueux et constructif et un mécanisme de coordination et d'action commune, ajoute le communiqué.