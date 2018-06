La compagnie aérienne "Air Arabia" lance le vol Marrakech-Dakhla à 581 DH

La compagnie "Air Arabia Maroc" doit lancer le 28 octobre prochain une nouvelle ligne entre Marrakech, première destination touristique du Royaume, et Dakhla, perle du Sud marocain, à un prix compétitif de 581 DH l’aller simple.



Cette ligne très attendue par les opérateurs touristiques dans les deux villes sera opérationnelle à raison de trois vols par semaine : mercredi, vendredi et dimanche. Ce projet de grande envergue traduit la volonté de la compagnie de promouvoir la destination Dakhla, permettre aux touristes séjournent à Marrakech de s'envoler vers Dakhla et connecter les deux aéroports des deux viles pour répondre aux attentes des visiteurs venus d'Europe.



Cette desserte vient s'ajouter aux 4 vols et 1O vols en partance respectivement d'Agadir et de Casablanca vers Dakhla, une ville qui s'inscrit désormais comme un haut lieu du tourisme des sports de mer.



A rappeler aussi le retour du vol Paris-Dakhla de Transavia en octobre prochain.



La capacité hôtelière de la ville de Dakhla s'agrandit également avec l'ouverture du magnifique PK25 et ses 35 bungalows. La nouvelle unité hôtelière, La crique, va également ouvrir très prochainement. Ce hôtel sur la lagune offrira des services haut de gamme à ses clients dans un lieu paradisiaque.