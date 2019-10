La compagnie "Ryanair" lance une liaison aérienne Londres-Essaouira

La compagnie aérienne irlandaise low-cost "Ryanair" a procédé, mardi, au lancement officiel de la nouvelle liaison aérienne desservant Londres-Stansted et l'aéroport international Essaouira-Mogador (Maroc).



A cette occasion, un avion de ladite compagnie avec à bord 166 passagers a été accueilli par le traditionnel salut aux canons à eau (Water Salute), à son arrivée au tarmac de l'aéroport de la cité des Alizés.



Par ailleurs, une cérémonie grandiose aux rythmes de la musique gnaouie a été organisée en l'honneur des passagers dans l'enceinte de cette plateforme aéroportuaire et ce, en présence notamment du Conseiller du Roi et Président Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province, M. Adil El Maliki, des chefs des services extérieurs, des professionnels du secteur touristique et hôtelier, ainsi que d'autres personnalités.



Cette ligne aérienne reliant Londres-Stansted et Essaouira s'effectuera à raison de deux vols hebdomadaires directs programmés chaque mardi et samedi.



Il est à rappeler que la ville d'Essaouira a été, par le passé, connectée à Londres par la compagnie aérienne low cost "Easy Jet".



A noter que la compagnie aérienne "Ryanair" a procédé également, mardi, à l'inauguration d'une desserte aérienne reliant Bruxelles-Zaventem à Essaouira.



Cette même compagnie assure depuis quelque temps la liaison aérienne entre la ville française de Marseille et Essaouira à raison de deux vols hebdomadaires programmés lundi et vendredi.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le commandant par intérim de l'aéroport international Essaouira-Mogador, Mohammed Arhjoul, a relevé que l'ouverture de deux lignes aériennes reliant respectivement Bruxelles-Essaouira et Londres-Essaouira, avec doublement de fréquences est de nature à renforcer la connectivité aérienne de la cité des Alizés.



Ces ouvertures témoignent de l'intérêt porté à la ville d'Essaouira en tant que l'une des destinations attractives du Royaume, a-t-il poursuivi, rappelant que l'aéroport d'Essaouira a enregistré durant les neuf premiers mois de l'année en cours une augmentation du nombre de passagers de l'ordre de 4,40%.



L'analyse des performances réalisées par cette plateforme aéroportuaire démontre clairement une tendance positive qui va nous permettre de clore l'année 2019 avec des chiffres fort encourageants, a conclu M. Arhjoul.



Dans une déclaration similaire, le président du Conseil Provincial du Tourisme d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, a fait savoir que la cité des Alizés est en phase d'écrire une nouvelle page dans le secteur du transport aérien, avec l'ouverture encourageante de ces deux lignes reliant Essaouira à Bruxelles-Zaventem et à Londres Stansted.



"Il s'agit d'une avant-première pour notre ville, ce qui dénote de l'intérêt que porte la compagnie aérienne Ryanair à notre destination", s'est-il félicité, notant que ces routes aériennes devront contribuer, sans nul doute, au renforcement de la dynamique et de l'attractivité touristiques d'Essaouira en termes d'augmentation du nombre des arrivées et des nuitées.



"Nous sommes tellement heureux de ces réalisations et nous sommes en train d'oeuvrer d'arrache-pied avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et les opérateurs touristiques en vue de renforcer davantage le désenclavement de la cité des Alizés et d'inaugurer d'autres lignes aériennes au départ de grandes métropoles européennes'', a-t-il souligné.



En chiffres, l'aéroport international d'Essaouira a accueilli à fin septembre dernier un total de 76.921 passagers contre seulement 73.681 voyageurs durant la même période de l'année écoulée, soit une évolution de 4,40%, selon les statistiques de l'Office National des Aéroports (ONDA).



Ce chiffre se répartit entre 73.844 voyageurs en provenance d'Europe et 3.077 passagers du Maroc.



Le trafic aérien au niveau de cette plateforme aéroportuaire a été multiplié par 4, en passant de 25.795 passagers en 2007 à 104.587 passagers en 2018, avec une croissance annuelle moyenne de 14%, précise-t-on de même source.



L'aéroport Essaouira-Mogador est desservi par 4 compagnies aériennes à savoir la Royal Air Maroc, Ryanair, Transavia France et EasyJet, opérant 17 fréquences hebdomadaires et reliant la cité des Alizés à 6 destinations internationales toutes européennes à savoir : Paris, Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Marseille et Londres, outre une liaison domestique avec Casablanca.



Certifié ISO 9001 Version 2015, l'aéroport international d'Essaouira-Mogador dispose d'un Terminal de 3000 M2, d'une piste d'une longueur de 2.607 mètres et d'une capacité de 300.000 passagers par an.