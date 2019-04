La compagnie Binter lance une nouvelle promotion entre les Canaries et deux villes marocaines

La compagnie aérienne canarienne Binter a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle promotion entre les îles Canaries et deux destinations marocaines.



Cette promotion, qui permettra aux clients de la compagnie d'acheter des billets à bas prix, porte sur les liaisons aériennes assurées à partir des îles Canaries vers les villes de Casablanca et d'Agadir, indique Binter dans un communiqué.



La nouvelle promotion s'applique aux billets achetés du 25 au 27 avril, pour voler pendant tout le mois de juin prochain, poursuit la même source.



Ces billets peuvent être achetés à partir de 86,05 euros (environ 925 dirhams) sur les vols aller-retour entre Casablanca ou Agadir et les îles Canaries, fait savoir la compagnie, ajoutant que le prix pourra varier en fonction de l’itinéraire que le passager souhaitera effectuer.