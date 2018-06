La communauté musulmane de France célèbre vendredi l'Aid Al Fitr

L'apparition du croissant lunaire annonçant l’entrée de Chaoual vient d’être confirmée, a affirmé le président du CFCM dans un tweet en exprimant ses vœux aux Musulmans de France.



Le mois de Ramadan, qui avait débuté le 17 mai dernier, aura ainsi accompli 29 jours.



A cette occasion, l'UMF a appelé à ce que "les valeurs célébrées par cette fête dans la prière communautaire, l’acte du don (Zakat El-fitr), les moments de partage et de solidarité, puissent être également source de joie et d’espérance pour celles et ceux qui se trouvent en difficulté".



Dans un communiqué, l'UMF a également formé le vœu pour que "les décideurs de la communauté internationale puissent trouver les chemins d’une paix juste et durable partout dans le monde et afin de donner aux populations en grandes souffrances l’espoir dans un avenir meilleur".



La France compte quelque 5 millions de Musulmans.