Accord de pêche Maroc-UE : La commission des budgets du Parlement européen vote un avis favorable

L’avis relatif à cet accord et son protocole de mise en œuvre, ainsi que l’échange de lettres l’accompagnant ont été voté à une large majorité des membres de cette commission parlementaire qui statue sur les questions budgétaires de l'UE. Ce vote intervient quelques jours après l’adoption de cet accord par le Conseil de l'Union européenne.



L’accord de pêche entre le Maroc et l’UE, signé le 24 juillet dernier à Rabat, devra ensuite être entériné par les autres commissions compétentes du Parlement européen avant son adoption finale en plénière. Cet accord, qui couvre la zone de pêche s'étendant du parallèle 35 jusqu'au parallèle 22, à savoir du Cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le sud du Royaume, précise notamment les conditions d’accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d’une moyenne annuelle de 40,0 M€ à 52,2 M€ (+30%).



Les deux parties s’étaient également entendues dans cet accord sur les dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées.