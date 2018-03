La colonisation israélienne sape la solution à deux Etats (ministère palestinien des AE)

La politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens de la zone C et à Al Qods occupée sape les chances d'établir un Etat palestinien viable et souverain avec Al Qods-Est pour capitale, a souligné le ministère palestinien des Affaires étrangères.



Dans un communiqué publié dimanche, le ministère palestinien des Affaires étrangères a fait observer que la droite israélienne essaye de changer les faits géographiques et démographiques en Palestine, notamment à Al Qods-Est où elle tente d’imposer de nouvelles réalités sur le terrain.



"Les plans coloniaux au nord d’Al Qods et dans les territoires palestiniens de la zone C, ainsi que les expulsions forcées des Palestiniens de la Ville Sainte sont autant de preuves qui montrent que le gouvernement israélien poursuit ses politiques visant à détruire les chances de paix" a-t-il soutenu.



Le ministère a également fait part de sa vive condamnation des politiques de judaïsation des zones C sous occupation israélienne et de la Ville Sainte d’Al Qods.



Il a exhorté dans ce contexte le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer ses responsabilités envers la cause palestinienne et à mettre en œuvre la résolution 2334 qui condamne les politiques de colonisation israéliennes.