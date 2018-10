La colère monte en Algérie (Le Figaro)

Dans un décryptage sous le titre '' Algérie : avis de tempête !’’, le journal fait écho d’une marche de protestation, le 18 septembre dernier, de plus de 10.000 retraités de l'armée à une trentaine de kilomètres d'Alger. Encerclés par des milliers de gendarmes, ces vétérans de l’armée qui ont subi plusieurs assauts, revendiquaient leurs retraites qu’ils ne perçoivent plus.



‘’L'information, d'abord étouffée, a finalement filtré via les réseaux sociaux’’, selon le Figaro qui rappelle que deux semaines plus tôt, les habitants de la petite ville pétrolière de Ouargla ont manifesté eux aussi en brandissant des banderoles où l’on pouvait lire : «Pourquoi y a-t-il 25.000 chômeurs dans la capitale du pétrole?»



Selon le journal français, ‘’même la hausse récente du prix du baril ne paraît plus suffisante pour contenir les bouillonnements de colère’’, en Algérie.



Dans ce pays, ‘’ce n'est pas seulement la jeunesse qui hurle contre le FLN dans les stades de foot’’, assure le Figaro dans ce décryptage de la vie politique et socio-économique algérienne.



«Le système avait la légitimité historique, morale - par les promesses du socialisme puis la lutte contre le FIS - et la légitimité financière - par la distribution de la rente pétrolière -, mais il les a perdues toutes les trois», affirme le journal citant Sammy Oussedik, créateur du site Ibtykar, très actif dans la société civile et qui est décédé avant l'été.



Et le Figaro de résumer que ‘’le net est le dernier espoir de changement des démocrates en Algérie. Le seul en réalité, car l'opposition n'a plus de porte-parole.’’