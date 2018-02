La coalition internationale contre l'EI déterminée à poursuivre sa lutte

Dans un communiqué intitulé ''Les principes d'orientation de la coalition contre Daech'' rendu public à l'issue des travaux de la réunion ministérielle tenue à Koweït dans le cadre de la conférence internationale koweïtienne pour la reconstruction de l'Irak, la coalition a mis l'accent sur sa volonté d'infliger une défaite au groupe terroriste qui représente une menace à l'échelle régionale en Irak et en Syrie à travers l'instauration de la stabilité dans les sociétés libérées à 100 pc, la mobilisation des partenaires étrangers pour faire face aux réseaux de l'EI, à ses branches, à ses complices, à la lutte contre son idéologie pour empêcher sa réapparition, son embrigadement d'individus et son expansion.



La Coalition internationale poursuivra ses efforts pour développer les moyens de faire face au groupe terroriste eu égard au changement de la nature de la menace, s'adaptera à l'évolution des menaces qu'il représente et continuera à coordonner de manière ordonnée, précise le communiqué.



La coalition s'engage, en outre, à appuyer les efforts déployés en Irak, en Syrie et dans la région, en vue d'instaurer la sécurité et la stabilité dans les régions libérées afin de préserver les réussites et les résultats accomplis, souligne le texte.



La conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak s'est ouverte, lundi à Koweït, avec des appels à financer le chantier gigantesque de la reconstruction d'un Irak affecté par trois années d'occupation du groupe EI .



Pendant trois jours, des centaines de responsables politiques, d'ONG et de représentants du secteur privé se réunissent à Koweït à l'occasion de cette conférence, qui doit permettre de lever des fonds pour reconstruire l'Irak.



Les travaux de la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre le groupe extrémiste "Etat islamique" ont démarré, mardi à Koweït, avec la participation de plus de 74 Etats et organisations internationales qui soutiennent la coalition, dont le Maroc.