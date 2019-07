La chargée d'affaires de l'ambassade Des Etats-Unis affirme la volonté de Washington de renforcer les relations avec le Maroc

Lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, Mme Miley a indiqué que le Royaume se veut un pays stratégique pour les Etats-Unis, soulignant l'importance de renforcer les relations entre le Congrès américain et le parlement marocain.



Selon un communiqué de la Chambre des représentants, la diplomate américaine a passé en revue les différents aspects de la coopération entre les deux pays, mettant en avant les rôles joués par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Millennium Challenge Corporation (MMC) dans les domaines de la formation de la jeunesse, les échanges scientifiques, techniques et éducatifs, outre l'utilisation des technologies modernes dans le domaine agricole.



Elle a également exprimé son admiration pour les atouts touristiques du Royaume et les valeurs culturelles et sociales qui caractérisent le peuple marocain.



De son côté, M. El Malki a mis l'accent sur l'importance de consolider la coopération entre les institutions législatives des deux pays, soulignant le rôle de la diplomatie parlementaire dans l'ouverture à de nouveaux horizons et dans la promotion des relations bilatérales.



Il a salué la qualité des relations entre les deux pays, notamment aux niveaux politique, sécuritaire, économique et culturel, soulignant le contact permanent entre le Roi Mohammed VI et le Président des États-Unis, Donald Trump.



Il a, également, salué le rôle des États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et leur volonté de trouver une solution politique pacifique et définitive au différend autour du Sahara marocain, affirmant "que la coordination en matière de sécurité entre les deux pays a produit des résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme".



Sur le plan économique, M. El Malki a mis en avant l'accord de libre-échange entre les deux pays, qui a contribué au développement des échanges commerciaux, soulignant l'importance de l'approfondissement des relations économiques et de la coopération bilatérale dans le domaine de la culture et de l'éducation.



Il a, aussi, relevé que "la création d'écoles américaines au Maroc contribue à la pratique du multilinguisme dans le Royaume".